Polícia Federal Vista aérea do garimpo ilegal

As ministras Marina Silva , do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Sônia Guajajar a, dos Povos Indígenas, sobrevoam áreas de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, na tarde desta segunda-feira (1º).

A ação faz parte da resposta do governo federal ao ataque sofrido por indígenas na região. Segundo lideranças indígenas, três yanomami foram baleados na tarde do último sábado (29) – uma das vítimas, um agente de saúde que atuava na comunidade, morreu no local. As outras duas vítimas foram socorridas no posto de saúde que funciona na própria reserva e, posteriormente, transferidas para o Hospital Geral de Roraima, onde estão internadas.

A ministra da Saúde, Nisia Trindade, também está no estado. Ela vai ao Hospital Geral de Roraima (HGR) visitar os dois indígenas internados.

Às 16h30 (horário local), em Boa Vista, está prevista uma entrevista coletiva com as três ministras, lideranças indígenas, representantes da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e outros órgãos. Na entrevista, o governo federal deverá anunciar ações de reforço à segurança na área.