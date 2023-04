redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres preste explicações sobre a entrega de senhas falsas de um celular. Os advogados de Torres deverão enviar as informações em até 48 horas.

A Polícia Federal acusa o ex-ministro de apresentar senhas inválidas do celular que Torres disse ter pedido nos Estados Unidos. A informação é do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews.

Anderson Torres tinha prometido colaborar com as investigações e forneceu algumas senhas de acesso ao seu celular. Entretanto, as tentativas dos investigadores foram em vão.

A PF disse que já obteve acesso a alguns documentos que estavam no aparelho do ex-ministro, mas há informações que estão protegidas e que precisariam de análise minuciosa dos investigadores.

Torres está preso desde 14 de janeiro, por suspeita de conivência e omissão aos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Na época, o ex-ministro era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava nos Estado Unidos com a família.

A defesa já solicitou a soltura de Anderson Torres e justificou que a própria Procuradoria-Geral da República (PGR) concorda não haver riscos do habeas corpus para as investigações. Os pedidos, porém, foram negados por Moraes.

O último pedido de soltura feito ao STF aconteceu no começo desta semana. Os advogados justificaram a piora no estado de saúde do ex-ministro. Nesta sexta, o ministro Luís Roberto Barroso negou o pedido de Torres e disse que a competência do caso é de Alexandre de Moraes.