Ricardo Capelli, ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) , informou nesta quinta-feira (27) que editará uma portaria que passará a obrigar servidores do órgão a apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19.

Capelli não informou quando a medida será inserida no Diário da União, mas, em publicação realizada nas suas redes sociais, pontuou que as pessoas que mantém contato com o presidente Lula (PT) precisam seguir as orientações de autoridades sanitárias.





"Estamos editando portaria que obriga os servidores do GSI a apresentarem esquema vacinal atualizado da covid-19. Quem mantem contato com o presidente da República deve cumprir o que orientam as autoridades sanitárias", postou.

Trocas "qualitativas" no GSI

O ministro interino do afirmou nesta quinta-feira que é mais importante uma mudança "qualitativa" do que "quantitativa" no órgão de segurança. Ele assumiu a liderança após a demissão de Gonçalves Dias.

De acordo com Capelli, já foram realizadas trocas no núcleo dos cargos de direção do GSI. Ele pontuou ainda que, apesar das 87 exonerações já anunciadas, é preciso entender que o gabinete em questão tem "características de órgão de Estado", apesar de ser um órgão de governo.

"Mais importante do que a mudança quantitativa, é a renovação qualitativa dos cargos de direção e assessoramento superior que eu fiz ontem. É importante compreender que o GSI é um órgão de governo com características de órgão de Estado. Então têm funções contínuas muito importantes como a segurança do presidente, do vice-presidente, dos familiares, dos Palácios e que não é possível dar um 'cavalo de pau' e trocar tudo de uma hora para a outra", destacou em entrevista ao jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

