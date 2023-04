Jefferson Rudy/Agência Senado Jorge Kajuru





O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) se desculpou nesta segunda-feira (24) com o ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal . O parlamentar afirmou que exagerou “nas críticas” que realizou ao magistrado em entrevistas feitas em 2019.

"Peço-lhe desculpas sinceras, em nome da minha falecida mãe, dona Zezé, e de Deus", escreveu Kajuru, em documento entregue para Gilmar Mendes e divulgado pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. “Reconheço que exagerei e passei da primeira página quando fiz duras e indevidas críticas ao vosso comportamento durante a trajetória como ministro do STF”.

O senador usou a tribuna do Senado para se desculpar com o ministro da Suprema Corte. “Eu não tenho compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás", pontuou. O posicionamento do parlamentar ocorreu após ser denunciado pela PGR por crime de calúnia.

Kajuru ainda explicou que as críticas aconteceram no “pior momento da depressão” em sua vida, tanto que precisava fazer “duas sessões de psicanálise por semana”.

"Permita-me explicar: Um dia depois do primeiro turno na eleição de 2018, em Goiás, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) foi preso por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e superfaturamento. No dia seguinte, vossa excelência concedeu liminar para a soltura de um ser que tentou, por todos os meios —o que não é de conhecimento de vossa excelência— acabar com a minha vida”, comentou o senador.

Os ataques foram feitos por Kajuru durante uma entrevista dada para a rádio Jovem Pan, em 2019. O senador afirmou que palestras realizadas por Mendes seriam “venda de sentença”, além de ter usado termos ofensivos contra o magistrado da Corte.

Kajuru também atacou Mendes na Bandeirantes

Em 2019, Kajuru chamou o ministro Gilmar Mendes de "bandido", "corrupto" e "canalha". "A CPI da Toga vai lhe convocar e você vai ser o primeiro", afirmou Kajuru , depois de xingar o ministro do STF.

O parlamentar ainda aproveitou o momento para questionar a respeito do patrimônio de Gilmar Mendes, insinuando um esquema de venda de sentenças.

"Nós queremos saber como você tem R$ 20 bilhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem, senhor Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha", disse o senador para a rádio Bandeirantes.





