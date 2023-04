Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula





Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já cobram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o indicado para substituir Ricardo Lewandowski . Segundo o grupo, a Corte não pode passar pelo mesmo problema que ocorreu na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Em julho de 2021, Marco Aurélio se aposentou do STF e Bolsonaro levou um longo período para indicar um nome. Depois de apresentar André Mendonça para ocupar o cargo, o Senado esperou até dezembro para fazer a sabatina e aprová-lo como sucessor do ex-magistrado.

Neste período, processos ficaram parados e os ministros precisaram aumentar a carga de trabalho para avaliar outras ações. Magistrados reclamaram internamente e também publicamente da demora para definir Mendonça como integrante da Suprema Corte do país.

Agora o desejo é que isso não aconteça também com Lula. Lewandowski deixou o cargo na primeira quinzena de abril e o presidente da República tinha dito para aliados que indicaria um nome depois que retornasse da China.

Só que o petista voltou para o Brasil, cumpriu agendas e viajou para Portugal e Espanha. Ele retornará a solo brasileiro na quinta (27) e voltará a conversar com aliados sobre o tema.

Quem é o favorito?

O favorito para ocupar o cargo é Cristiano Zanin. No entanto, ele ainda não bateu o martelo. Há um grupo que o apoia que defende a indicação de um jurista negro ou uma mulher, também de preferência negra.

Só que Lula prefere Zanin, porque o considera competente e tem enorme sentimento de gratidão. Ele só não o nomeou ainda porque teme que ocorra enorme rejeição da classe política e cause ainda mais desgaste. Com a CPMI perto de ser aberta, mais um conflito com o Congresso não seria bom.





