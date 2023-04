redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lula falou sobre sua relação com o Exército





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (19) e falou sobre sua participação numa cerimônia feita no quartel-general para comemorar o Dia do Exército . Ele relatou que resolveu ir ao local para mostrar que não “guarda rancor”.

"Eu quero dizer para vocês que hoje foi dia do Exército brasileiro. E todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares neste país por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei à noite pensando: 'Vou ou não vou?'. Tomei a decisão de ir. E acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar :''Eu não guardo rancor'", explicou.

O chefe do Executivo federal não afirmou quais episódios o deixaram magoado com o Exército. Porém, a instituição ficou muito ligada ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), contando com uma série de militares em cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão.

Além disso, no ato terrorista de 8 de janeiro, no qual bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, há suspeitas de que houve envolvimento de militares das Forças Armadas. Nesta quarta, o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), pediu demissão após um vídeo ser divulgado pela CNN Brasil, mostrando-o circulando entre invasores do Palácio do Planalto.

Lula e o projeto de desmilitarizar o governo

Lula determinou ao ministro da Defesa, José Múcio, que seja colocado em ação um plano que desmilitarize o governo e também impeça que as Forças Armadas tenham “um lado” político. O chefe do Executivo federal tem como objetivo fazer com que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica sejam apartidários.

O petista, assim como seus aliados, defende que militares só assumam cargos em qualquer governo depois que se aposentarem.





