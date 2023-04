Reprodução/Globonews - 14.04.2023 Lula se encontra com Xi Jinping na China, nesta sexta-feira (14)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Xi Jinping , presidente da China, estão reunidos em um encontro ampliado nesta sexta-feira (14) em Pequim, na China. Logo após isso, os mandatários devem ter uma conversa privada que irá debater temas comerciais e a parceria entre os dois países, além questões como a guerra na Ucrânia e governança global .

A previsão é de que haja a assinatura de cerca de 20 acordo comerciais e parcerias entre Brasil e China. Após isso, Lula deve ter um jantar com o líder chinês e, por fim, deve dar uma declaração à imprensa, na Embaixada Brasileira em Pequim.

Na cerimônia de chegada, por volta das 5h50 no horário de Brasília (16h50 no horário local), os dois presidentes e suas comitivas trocaram cumprimentos e caminharam juntos na Praça da Paz Celestial. Os hinos nacionais de Brasil e China foram tocados.Logo depois, as autoridades entraram no palácio para as demais agendas.

Lula embarcou em viagem oficial à China na última terça-feira (11) e chegou na quarta (12) ao país. Após a chegada, Lula foi recebido Dilma Rousseff (PT) e participou da cerimônia de posse da ex-presidente como presidente do banco do Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandatário também se reuniu com lideranças políticas e empresários do país.

No sábado (15), antes de retornar ao Brasil, o presidente brasileiro deve fazer parada rápida em Ubu Dhabi e se reunir com lideranças locais na capital do país árabe.

