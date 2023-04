Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 29/03/2023 O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)

Nesta quarta-feira (12), o Partido Progressista (PP), liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (AL) , anunciou a criação do maior bloco partidário da Casa com 175 parlamentares .

O "superbloco" é composto pelo PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e pela federação Cidadania-PSDB .

A movimentação foi uma reação do grupo liderado por Lira à formação de outro blocão com partidos alianhados também ao centro do tabuleiro -- MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC - no final do mês passado, que ocupava o topo da cadeia como o maior da Casa, com 142 integrantes, pelo menos até então.

Com a criação do novo bloco, o grupo de Lira terá prioridade para indicações nos colegiados, inclusive os mistos que analisam medidas provisórias .

A negociação é uma prova do tamanho da força de Arthur Lira, que surpreendeu os colegas do Palácio e cumpriu a promessa da se manter no controle da casa.

