Valter Campanato/Agência Brasil Marina Silva é ministra do Meio Ambiente





O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (10) que o Brasil vai voltar a ser “referência mundial” ao combate ao desmatamento e às mudanças climáticas. Em discurso na reunião ministerial dos 100 dias do governo, o petista garantiu que o país irá cumprir a meta de desmatamento zero até 2030 e que a ministra Marina Silva ( Meio Ambiente ) está reestruturando a pasta.

"A Marina ainda está numa fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que a gente possa voltar a ter o padrão de fiscalização que a gente tinha dez anos atrás. É importante que as pessoas compreendam", explicou Lula para a sua equipe.

De acordo com o mandatário, o projeto de redução de emissão de carbono vai ter que ser aplicada também em áreas urbanas. O objetivo da sua equipe ambiental é que ocorra uma diminuição da poluição nos serviços de mobilidade e construção civil. O tema tem sido debatido entre as pastas de Meio Ambiente, Fazenda e Planejamento.

Projetos para a Educação no governo Lula

Lula também revelou que o governo federal vai criar um projeto, em conjunto com estados e municípios, para acabar com a defasagem, a evasão e o abandono nas escolas.

O mandatário ainda comentou a importância de ocorrer expansão do ensino integral e das vagas em universidades ao longo dos próximos anos. Ele também justificou que seguiu o relatório da transição de governo para suspender o cronograma do Novo Ensino Médio.

"Ampliaremos vagas nas universidades e retomaremos o Programa Nacional de Assistência Estudantil que assegura a permanência de estudantes carentes. Depois de anos congeladas, as bolsas da Capes e do CNPq foram reajustadas", pontuou.





