Reprodução/Youtube O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer um sobrevoo na manhã deste domingo (9) na região de Trizidela do Vale, no Maranhão . A área foi atingida por chuvas que deixaram diversos lugares em situação de emergência no estasdo.

Segundo o Palácio do Planalto , o mandatário fará o sobrevoo acompanhado do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Logo depois, Lula seguirá para o aeroporto de Bacabal, onde irá falar com a imprensa.

Até agora, as fortes chuvas no Maranhão deixaram mais de 60 cidades em situação de emergência.

Na última sexta (7), o estado já registrava, segundo as últimas informações oficiais divulgadas, cerca de 64 cidades em situação de emergência, com a cidade de Buriticupu tendo decretado estado de calamidade pública. Mais de 35 mil famílias foram afetadas e 7,7 mil estavam desabrigadas e desalojadas.

