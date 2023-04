Bruno Spada/Câmara dos Deputados Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino, afirmou que a Operação Escola Segura deflagrada neste sábado (8) efetuou a prisão de um suspeito, apreendeu armas, e fez dezenas de pedidos para que as plataformas digitais excluam contas que veiculam hashtags relacionadas a ataques a escolas nas redes sociais.

Segundo Dino, ainda há conteúdos e autores de publicações que estão sendo investigados. Além disso, o ministro disse que houve uma solicitação do Ministério da Justiça para que a plataforma TikTok retire duas contas, que estavam viralizando conteúdo que incitava medo nas famílias.

Veja o que foi feito na operação:

- Solicitação para exclusão de 270 contas do Twitter;

- Conteúdos e autores foram inseridos nas investigação;

- Apreensão de 7 armas e prisão de suspeito durante mandados de busca e apreensão;

- Solicitação para a plataforma Tik Tok retirar do ar 2 contas.

