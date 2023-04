Redação Correios estava em programa de desestatização

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou por meio de uma edição extra no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (7) a retirada dos Correios e outras estatais de programas voltados para a privatização.

Leia também Governo Lula cria Conselho Nacional dos Direitos LGBTQIA+

No total, foram sete empresas excluídas do Programa Nacional de Desestatização (PND) e três do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Veja quais:

PND

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);

Empresa Brasil de Comunicação (EBC);

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev);

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep);

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF);

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

PPI

Armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab);

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA);

Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras).

Durante o governo de Jair Bolsonaro as estatais haviam sido remetidas aos programas.

Em 1º de janeiro, dia da posse, o atual mandatário, Luiz Início Lula da Silva, havia assinado um despacho determinando a revogação de processos de privatização de oito estatais, incluindo a Petrobras e os Correios.

Na última quarta-feira (5), o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos recomendou ao governo que também fizesse a exclusão dos Correios e da Telebras do PND.

Segundo o ministério das Comunicações o governo tem como objetivo "reforçar o papel destas empresas na oferta de cidadania e ampliar ainda mais os investimentos".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.