No próximos meses o Congresso Nacional deve analisar projetos de lei que têm como objetivo de coibir e prevenir ataques violentos em instituições de ensino do país.

Entre os meses de março e abril pelo menos dois ataques com mortes moram registrados, o que levou deputados a apresentarem pelo menos nove propostas sobre o tema na Câmara dos Deputados.

Entre os diversos projetos, estão iniciativas como a instalação de detectores de metais nas escolas, o aumento de pena para homicídios em instituições de ensino e medidas que visam combater o discurso de ódio nas redes sociais.

O Brasil assistiu nos útlimos 9 dias a dois atentados a unidades de ensino básico. Uma no dia 27 de março, na Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo. Na ocasião, um adolescente, de 13 anos, foi preso por matar a professora Elisabete Tenreiro e ferir outras quatro pessoas.

Nesta quarta-feira (5), um homem invadiu uma creche particular de Blumenau, em Santa Catarina, e matou quatro crianças, além de ferir outras cinco.

Ainda na quarta, o governo federal anunciou a criação de um grupo de trabalho interministerial para discutir a adoção de iniciativas para coibir ataques cem escolas pelo país. O coordenador será o ministro da Educação, Camilo Santana.

