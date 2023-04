Reprodução/Jovem Pan Michel Temer fala sobre a relação entre legislativo e executivo





O ex-presidente Michel Temer (MDB-SP) afirmou nesta segunda-feira (3) que se deu muito bem com o Congresso Nacional e que só aprovou projetos porque entendeu que o executivo precisa do legislativo. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, o emedebista alfinetou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT-MG).

A jornalista e cientista política Deysi Cioccari disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está enfrentando dificuldades para conversar com os deputados e senadores. Ela então perguntou qual é a solução para o petista ter uma base sólida na Câmara e Senado.

“Você precisa dialogar permanentemente com o Congresso (...) o povo pensa que o presidente da República pode tudo, mas não pode. Presidente só faz algo se tiver apoio do Congresso”, opinou Temer.

O ex-presidente relatou que precisou conversar com deputados e senadores para aprovar projetos de leis.

“Eu fiz isso não por formalidade democrática, mas porque eu cumpro a Constituição. O legislativo governa junto com o executivo. Aqui no Brasil se estabeleceu, indevidamente, um litígio entre os dois poderes. É como se o executivo, em determinado momento, coordenasse o legislativo ou legislativo se opunha ao executivo. Por isso precisa de diálogo. O executivo precisa do legislativo”, acrescentou.

Michel Temer alfineta Dilma

O emedebista assumiu o cargo de presidente em 2016, quando Dilma Rousseff sofreu um impeachment. Na ocasião, Temer era vice e passou a ser chamado de golpista, pois o MDB apoiou a saída da petista do poder.

Durante a entrevista, Temer apontou a falta de diálogo por parte de Dilma como um dos motivos para a saída dela do cargo. Ele também apontou o mesmo problema no ex-presidente Fernando Collor.

“Nós temos um pouco mais de 35 anos de Constituição. Vocês vejam que, quem não dialogou com o legislativo, caiu. Brevíssimo tempo e tivemos dois impedimentos no país. Você precisa dialogar e convencer as teses que quer apresentar”, comentou.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.