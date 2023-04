Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto

Após se recuperar de uma pneumonia , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a trabalhar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (03) . Ele ficou afastado por dez dias e recebeu alguns políticos e líderes governamentais no Palácio da Alvorada.

Nesta manhã, Lula se reúne com os ministérios das áreas produtivas e institucional para tratar de ações do governo. Ao todo, 20 ministros participam do encontro, são eles:

O vice-Presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Daniela Carneiro (Turismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), André de Paula (Pesca e Aquicultura), Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) General Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Jorge Messias (AGU), Vinícius Carvalho(Controladoria-Geral da União).

O presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por Influenza A na noite de quinta-feira (23) . Ele precisou adiar uma viagem à China por conta da doença.

A ida ao continente asiático agora ficou para o dia 11 de abril. O Palácio do Planalto enviou o interesse pelas datas e recebeu sinal verde da chancelaria chinesa após consulta da agenda do presidente chinês, Xi Jinping.

A viagem de Lula ao país asiático tem como principal objetivo debater questões econômicas. O petista quer reafirmar as relações construídas com o maior parceiro comercial do Brasil. Ele também debaterá mecanismos para que os produtos brasileiros tenham maior exportação no mercado chinês.

