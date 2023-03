Reprodução: redes sociais - 02/02/2023 Senador Marcos do Val (Podemos - ES) diz ter inventado tentativa de golpe de Bolsonaro para prejudicar Moraes

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) admitiu nesta quinta-feira (30) que forjou a acusação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaria um plano de golpe de Estado para prejudicar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o parlamentar, a história inventada tinha anuência de Bolsonaro.

Para apoiadores, o senador afirmou ter inventado a história para obrigar o STF a tirar a relatoria do inquérito de atos antidemocráticos de Moraes. Do Val acusou o ministro de perseguir o ex-presidente e, por isso, queria colocá-lo no inquérito.

"Não tinha golpe de Estado, nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te vingar porque ele quer te prender'", afirmou, em um vídeo gravado pelo portal Metrópoles.

"Como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar ser o relator. Tem que ser outro", concluiu.

Em fevereiro, Marcos do Val acusou Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) de armar um plano de golpe de estado. O senador afirmou que o ex-presidente não impediu a ideia de Silveira.

O senador ainda acusou a dupla de pedir para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. A ideia era gerar uma conversa para insinuar a parcialidade de Moraes no processo eleitoral e anular o resultado do pleito que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro do STF admitiu que teve uma reunião com o parlamentar e que pediu para Do Val oficializar o depoimento junto à Polícia Federal. Após a negativa, Moraes teria agradecido o parlamentar e dito que ‘não há nada que pudesse fazer sem algo oficial’.