Montagem iG - 22.03.2023 O senador Sérgio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Gaeco eram alvos do grupo criminoso

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (22) a Operação Sequaz , que visa prender uma facção criminosa que tinha como objetivo matar o senador Sérgio Moro (União Brasil) e outras autoridades . Até esta manhã, nove pessoas foram presas e duas permanecem foragidas.

Os agentes ainda apreenderam um cofre cheio de dinheiro e documentos, itens de ouro, celulares, uma BMW e uma moto. Veja fotos:

Divulgação: Polícia Federal - 22/03/2023 Dinheiro e joias





Divulgação: Polícia Federal - 22/03/2023 Moto apreendida pela PF





Divulgação: Polícia Federal - 22/03/2023 Cofre e celulares apreendido pela PF









Divulgação: Polícia Federal - 22/03/2023 Carro de luxo apreendido pela PF









Entenda o caso

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) a Operação Sequaz que investiga um grupo suspeito de planejar matar e sequestrar autoridades , segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Após a divulgação da ação policial, o senador Sergio Moro (União Brasil) afirmou, por meio de sua assessoria, que era um dos alvos dos criminosos.

"Sobre os planos de retaliação contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado", escreveu Moro.

Até por volta de 9h40, nove pessoas foram presas. São elas:

Janeferson Aparecido Mariano;

Patrick Uelinton Salomão;

Valter Lima Nascimento;

Reginaldo Oliveira de Sousa;

Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan;

Claudinei Gomes Carias;

Herick da Silva Soares;

Franklin da Silva Correa.

Segundo a PF, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em São Paulo, Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Sete mandados de prisão preventiva (três em Sumaré), e quatro mandados de prisão temporária contra suspeitos (entre eles, um no Guarujá e outro em Presidente Prudente).

Os criminosos pretendiam realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro, em pelo menos cinco unidades da federação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.