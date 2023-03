Divulgação/Alesp Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , dizendo que ele está “tentando acertar”, no entanto, o chefe do Executivo paulista afirmou que a 'lua de mel' de Lula deve acabar em breve. A fala do republicano ocorreu em entrevista a Jovem Pan News nesta segunda-feira (21).

“Vejo um ministro que está tentando caminhar na direção certa, está tentando fazer o correto. Há de ser com o tempo, até onde ele vai ter autonomia […] Está tentando acertar”, disse Tarcísio sobre Haddad.

No entanto, apesar do elogio ao ex-rival na disputa ao governo de São Paulo, Tarcísio declarou que o tempo está passando e que o que definirá a popularidade de Lula nos próximos meses será a situação econômica do país.

Ainda de acordo com ele, a “lua de mel tem dia e hora para acabar”, já que o petista não tem corpo técnico e apoio no Congresso. “Além de não ter excelência técnica, não tem maioria política”, declarou.

Tarcísio revelou que tem uma boa relação com o atual mandatário do país, uma relação 'republicana'', no entanto, uma das divergências apontadas por ele é a privatização do Porto de Santos. Segundo o carioca, a ação vai trazer recursos e eficiência ao estado.

“É a melhor maneira de mobilizar recursos em pouco tempo e de trazer eficiência para o porto”, disse.

Questionado sobre o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas afirmou que ele é um “fenômeno” e a "grande liderança da direita no Brasil".

“A grande liderança de direita no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. E tenho certeza que ele vai ter um papel muito relevante nos próximos anos na política brasileira”, afirmou.

Tarcísio foi ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro e recebeu o apoio do ex-mandatário para concorrer ao governo paulista.

