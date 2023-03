Reprodução Francisco Joseli Parente Camelo





O novo presidente do Superior Tribunal Militar , Francisco Joseli Parente Camelo , disse nesta quinta-feira (16) que é favorável a proposta da gestão Lula (PT) de proibir que militares que sejam candidato em eleições ou ocupem cargos no governo retornem para a ativa. O posicionamento ocorreu durante sua posse.

O projeto é do Ministério da Defesa e tem como objetivo “despolitizar” as Forças Armadas. “Eu acredito que realmente, na minha opinião pessoal, o militar na política não faz bem às Forças Armadas", falou Camelo. Ele comandará o STM por dois anos.

“Não é proibir o militar de ir para a política, mas ele vai ser político e deixa de ser militar da ativa. Ele vai para a compulsória, para a reserva. Eu concordo com essa proposta”, acrescentou.

O presidente Lula participou da cerimônia de posse e foi cumprimentado pelo novo presidente do STM. Joseli declarou que o chefe do Executivo federal terá a missão de “pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia".

"As Forças Armadas brasileiras, sob comando supremo do presidente, estarão contribuindo para a pacificação e consolidação de nossa democracia", completou.

"O presidente Lula deve governar e já está governando a todos os brasileiros - precisamos buscar harmonia. Todos nós temos a responsabilidade", destacou.

Quem é o novo presidente do STM?

Camelo serviu a Lula nos dois primeiros mandatos (2003-2010) e depois ficou quatro anos ao lado de Dilma Rousseff (2011-2014) como secretário de Coordenação e Acompanhamento de Assuntos Militares do Planalto. Ele chegou a ser convidado para ser ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, no entanto, optou por ter cargo vitalício de Ministro do Superior Tribunal Militar.

Ele é conhecido por ter sido piloto com aterrissagens em 92 países. Atualmente como presidente do STM, o ministro não pretende fazer mudanças na Corte.

Francisco Joseli Parente Camelo foi eleito presidente do STM em dezembro do ano passado. O militar demonstrou entender a desconfiança de Lula em relação ao comportamento das Forças Armadas nos últimos anos, mas deixou claro que trabalharia para que os dois lados se entendessem.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.