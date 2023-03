Reprodução/GloboNews - 16.03.2023 Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em entrevista à jornalista Miriam Leitão

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na noite desta quarta-feira (15) em entrevista à GloboNews que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) está tendo "fragilidade de base de apoio no Congresso Nacional", mesmo tendo distribuído cargos no Executivo entre os partidos para obter mais suporte. No entanto, o ele ponderou que, apesar disso, o petista "tem avançado".

“Vou falar pela minha Casa, a Câmara dos Deputados ainda tem dificuldade”, disse Lira em entrevista à GloboNews na noite de 4ª feira (15.mar.2023). “Mas o governo tem avançado, tem evoluído nas suas avaliações. E eu acho que, muito antes desses testes maiores, que serão a reforma tributária, o arcabouço fiscal, as medidas provisórias (…) o governo já vai estar solidificado”, completou.

O presidente da Câmara dos deputados, ainda, avaliou que a distribuição a 'distribuição' de ministérios e outros cargos no Executivo não é “a melhor maneira de se fazer parceria, de se haver harmonia, de haver comprometimento da base”.

Lira, que é deputado federal pelo estado de Alagoas, deu uma declaração, em 6 de março, ainda mais dura sobre o tema.Segundo ele, o governo “não tem uma base consistente nem na Câmara e nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples” . A fala do presodente da Câmara foi sobre a reforma tributária, durante evento do Conselho Político e Social da ACSP (Associação Comercial de São Paulo).

Três dias após a declaração, ele se reuniu com Lula e outros integrantes do governo. Ao sair do encontro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, classificou a conversa como "produtiva".

