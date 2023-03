Ricardo Stuckert - 16.03.2023 Lula beija filho de tesoureiro do PT assassinado em Foz do Iguaçu

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na manhã desta quinta-feira (16), em Foz do Iguaçu , no Paraná , com Pamela Silva, mulher do tesoureiro do PT Marcelo Arruda assassinado pelo bolsonarista Jorge Guaranho em julho de 2022.

O chefe do Executivo esteve na cidade para posse do novo diretor-geral da margem brasileira de Itaipu Binacional, Enio Verri.

O tesoureiro petista foi morto no dia em que comemorava 50 anos de vida em uma festa com temática do PT e do presidente Lula. O assassino, Jorge Guaranho continua preso acusado por homicídio duplamente qualificado. Segundo a Justiça, ele deve ir a júri popular ainda neste ano.

Lula publicou imagens do encontro com Pamela nas redes sociais e escreveu: "Encontrei hoje em Foz do Iguaçu a família de Marcelo Arruda, covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar. Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai."

