Bruno Spada/Câmara dos Deputados Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados , afirmou que o centrão não busca por cargos. O parlamentar disse ainda que as conversas que tem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não passaram por isso, nunca falei de cargos com o presidente Lula".

A declaração de Lira foi dada em entrevista à GloboNews na noite da última quinta-feira (16).

O deputado também defendeu o centrão e pediu ao grupo de partidos do Brasil não virar uma Argentina, referindo-se à crise econômica que o país vizinho se encontra.

"Os partidos de centro existiram a vida toda, o Brasil não virou uma Argentina por ter partidos de centro para equilibrar entre os extremos. Cada centro ou centrão têm suas características, a nossa nunca foi de cargos. Nós não tivemos isso no governo anterior, não tivemos isso em muitos governos", afirmou Arthur Lira.

Ainda, o deputado afirmou que o Planalto ainda enfrenta resistência no Congresso . Na semana passada, ele havia dito que o governo não tinha votos "para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matéria de quórum constitucional".

"Nota-se o esforço que o governo fez de atrair partidos políticos para a sua base. Naquele momento (da declaração anterior), e ainda, o governo tem dificuldades de apoio no Congresso Nacional. Na Câmara, mais. Mas o governo tem avançado", declarou Lira.

Orçamento público

Neste ano, Lula aumentou a fatia do orçamento público controlada pelos deputados e senadores.

O valor entregue ao Congresso foi maior do que as verbas destinadas por Jair Bolsonaro (PL) no primeiro ano de mandato.

Lula reservou 46 bilhões reais do caixa exclusivo para financiar projetos de pequenas obras e serviços indicados por parlamentares federais, via emendas ao orçamento.

Este valor é 172% maior do que a quantia de Bolsonaro ao Congresso em 2019, quando ele reservou 17 bilhões.

