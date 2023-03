Tânia Rêgo/Agência Brasil Dino autorizou o envio de agentes da Força Nacional de Segurança ao Rio Grande do Norte

O governo federal optou por enviar nesta quinta-feira (16) mais equipes da Força Nacional ao Rio Grande do Norte . A decisão foi tomada após a terceira madrugada seguida de ataques dos criminosos no estado .

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino , conversou nesta manhã com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra . No momento, ele analisa quantos agentes da Força Nacional serão enviados ainda hoje.

Ontem, governo determinou o envio de 220 militares e civis que compõem a força de segurança.

Ataques no RN

Desde a madrugada da última terça (14), ações criminosas que envolvem tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos atingem o estado do Rio Grande do Norte. Entre os alvos estão um fórum de Justiça, duas bases da Polícia Militar, uma prefeitura e um banco. A capital Natal e outras 19 cidades foram atingidas.

Além disso, uma loja também foi depredada e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas, além de ônibus do transporte público e escolar, foram incendiados.

Na quarta-feira (15), a Força Nacional desembarcou em Natal, capital do Rio Grande do Norte, com o objetivo de auxiliar os agentes de segurança do estado.

Até o momento, 52 suspeitos de participarem dos ataques foram presos, segundo a polícia, além disso, 15 armas e 46 artefatos explosivos foram apreendidos pelos agentes.

Terceira noite

A capital do estado, Natal, sofreu com mais uma noite de ataques violentos. Nesta madrugada, foram pelo menos cinco municípios que sofreram com a onda de violência .

Os ataques, queimam prédios públicos, comércios e veículos.

No final da noite da última quarta (15), criminosos atearam fogo em um supermercado na cidade de São Gonçalo do Amarante. No entanto, ninguém se feriu.

Com as ações de terror acorrendo e após criminosos atacarem uma estação e colocarem vários obstáculos sobre a linha férrea, a operação de trens urbanos da capital potiguar foi suspensa pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.