Reprodução / GloboNews - 15.03.2023 Ônibus foram incendiados em noite de ataques no Rio Grande do Norte

Diversas cidades do Rio Grande do Norte tiveram mais uma noite e madrugada de caos e violência com ataques na capital, Natal , e em pelo menos outros cinco municípios nesta quinta-feira (15). Está é a terceira noite de terror com ações criminosas no estado que, segundo a polícia e o governo, estão sendo organizadas por uma facção.

Os ataques, que queimam prédios públicos, comércios e veículos, estão ocorrendo mesmo após a chegada de mais de 100 homens da Força Nacional enviadas pelo ministério da Justiça para reforçar a segurança no estado.

Desde a madrugada de terça-feira (15) até às 6h da manhã desta quinta (16), 52 suspeitos de participarem dos ataques foram presos, segundo a polícia, além disso, 15 armas e 46 artefatos explosivos foram apreendidos pelos agentes.

No final da noite da última quarta (15), criminosos atearam fogo em um supermercado na cidade de São Gonçalo do Amarante. No entanto, ninguém se feriu.

Com as ações de terror acorrendo e após criminosos atacarem uma estação e colocarem vários obstáculos sobre a linha férrea, a operação de trens urbanos da capital potiguar foi suspensa pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

Além disso, dois carros foram queimados no município de São Paulo do Potengi e outros veículos no município de João Câmara.

Já em Macau, o prédio das marisqueiras foi incendiado. Na cidade de Caicó, tiros foram disparados contra a Câmara Municipal e houve um incêndio de um ônibus em uma oficina.

