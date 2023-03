Reprodução: Agência Brasil Andrei Rodrigues

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues , afirmou nesta segunda-feira (13) que os atos golpistas que depredaram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro em Brasília nasceram e foram alimentados nas redes sociais .

"Vimos atos de selvageria que nasceram e foram alimentados nas redes sociais e que trouxeram do mundo virtual ações concretas para a vida real", afirmou Rodrigues no seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio.

Andrei declarou ainda que a Polícia Federal irá atuar "com vigor" e sem perseguição.

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF ), também estava presente na FVG do Rio e falou sobre como as redes sociais precisam ser tratadas como empresas de comunicação e não apenas como tecnologia.

"Temos que mudar a forma jurídica de responsabilização de quem é detentor das redes. Não é possível, ainda hoje, que essas grandes plataformas sejam consideradas empresas de tecnologia. Elas são também empresas de comunicação e de publicidade. O maior volume de publicidade, no mundo, quem ganha são essas plataformas", afirmou Moraes durante o evento.

Para o ministro, as plataformas digitais devem responder, juridicamente. "Da mesma forma que no mundo real há responsabilidade, no mundo virtual deve haver também", complementou Moraes.

