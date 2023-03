Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Mais 130 pessoas presas pelos atos antidemocráticos que depredaram as sedes dos Três Poderes , em 8 de janeiro, foram soltas nesta segunda-feira (13) após determinação do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Dos 1,4 mil detidos, mais de 1 mil já foram soltos. Com as novas solturas nos últimos dias ainda permanecem na prisão cerca de 392 pessoas, sendo 310 homens e 82 mulheres.

Mesmo após soltos, todos os denunciados pelos atos extremistas estão sendo monitorados com tornozeleira eletrônica, além de terem que cumprir algumas restrições, como recolhimento domiciliar noturno e não usar redes sociais.

A revogação das prisões foi determinada pelo ministro depois que a Procuradoria-Geral da República ( POGR ) apresentou denúncias contra os investigados, por delitos como incitação ao crime e associação criminosa.

A PGR já denunciou, pelo menos, 919 pessoas por esses crimes. Desses, 219 também responderão por delitos mais graves, como dano qualificado, abolição violenta do estado de direito e golpe de estado.

