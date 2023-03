Reprodução Namorado confessou ter matado a namorada





Um casal de jovens teve uma briga violenta em Belo Horizonte (MG) na tarde do último sábado (12) e o rapaz, de 25 anos, assassinou a namorada, de 23, após ser chamado de “inútil”. O acusado foi encontrado pelos policiais machucado e todo sujo de sangue, precisando ser levado para um hospital.

De acordo com informações da PM, os dois começaram a discutir por “motivos fúteis”. A garota chamou o namorado de “inútil”, deixando-o furioso. Ele confessou que se sentiu “humilhado” e que teve um “momento de raiva”, atacando-a com uma faca.

Os policiais militares foram acionados e chegaram ao local quando a jovem ainda estava viva. Ela foi encontrada ensaguentada e caída no chão do local onde morava. Os agentes a levaram para o Hospital Risoleta Tolentino Neves e a equipe médica fez uma cirurgia, mas não conseguiram salvá-la.

Segundo o médico que realizou o procedimento de atendimento, a mulher estava com fraturas na arcada dentária e duas perfurações na cervical. Ela também sofreu cortes no ombro e braço.

Namorado foi preso após ser denunciado

Um vizinho soube do crime e descobriu que o namorado da jovem morta estava na residência dele. Por conta disso, ligou para polícia e o denunciou. Os PMs encontraram o garoto sujo de sangue.

Ao conversar com os policiais, o jovem, que não teve a identidade revelada, confessou ter matado a namorada. Faca foi entregue para os agentes por outras pessoas.

O namorado tinha pequenos cortes nas duas mãos e acabou sendo levado ao hospital. Depois de passar por atendimento médico, recebeu alta e foi preso em flagrante.

A Central Estadual do Plantão Digital registrou o caso.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.