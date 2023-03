Reprodução Instagram O rapper sul-africano Costa Titch tinha apenas 27 anos

Com apenas 27 anos, o cantor de rap sul-africano Tsobanoglou, mais conhecido como Costa Titch , faleceu neste último sábado (11) durante uma apresentação no Ultra Music Festival, em Joanesburgo, na África do Sul .





Segundo a direção do evento, Titch, estava cantando, quando desmaiou. Após receber todos os cuidados necessários para tentar reanimá-lo, acabou morrendo pouco depois no local. A causa da morte ainda é desconhecida .



"Estamos arrasados ​​com a perda repentina do amado artista sul-africano Costa Titch, que faleceu tragicamente neste fim de semana. Costa foi uma voz estimulante, um talentoso rapper, dançarino, compositor, colaborador e amigo do festival. Nossos pensamentos mais profundos e mais sinceras condolências estão com sua família, amigos e toda a nossa comunidade que está de luto por esta perda dolorosa", disse a direção do festival em um comunicado no Twitter.

Entre as músicas mais conhecidas do artista está a “Big Flexa” , que só na plataforma do Youtube, teve 45 milhões de visualizações. Nas redes sociais do cantor, familiares do jovem lamentaram sua morte.

"A morte bateu tragicamente à nossa porta. Roubando nosso amado filho, irmão e neto, Constantinos Tsobanoglou, que a África do Sul passou a amar e idolatrar sob seu nome artístico "Costa Titch". Agradecemos aos socorristas e a todos os presentes em suas últimas horas nesta terra. Como família, enfrentamos um momento difícil enquanto tentamos entender o que nos aconteceu e pedimos que tenhamos tempo e espaço para nos reunirmos. A família Tsobanoglou agradece pelo amor e apoio que você deu ao nosso filho e que você continue a elevá-lo mesmo em espírito. Por favor, mantenha-nos em suas orações e elevados no Senhor", lamenta a família do rapper em um post em seu perfil verificado no Instagram.