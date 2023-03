Reprodução - 06.03.2023 Governo Bolsonaro tentou trazer de forma ilegal para o Brasil um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acumulou um grande acervo pessoal durante a passagem pela Presidência da República entre 2019 e 2022. Ele colecionou 19.470 itens nos últimos quatro anos, segundo um relatório disponibilizado pela Lei de Acesso à Informação (LAI).

O acervo é dividido em quatro categorias, são elas:

Bibliográfico - 3.448 peças nos últimos quatro anos, que são jornais, revistas e livros.

Audiovisual - 5.806 gravações, filmes, documentários e tudo do gênero

Alimentos - 1.113 recebidos de comida, bens de consumo perecíveis e quitutes, por exemplo.

Museológico - 9.103 de joias, esculturas, roupas e etc.

Detalhando a categoria do museológico, Bolsonaro recebeu muitas camisetas e até uma estátua de madeira, que ficou Palácio do Planalto até dezembro do ano passado.

CAMISETAS: 1.453

BONÉS: 618

CAMISAS DE FUTEBOL: 444

CANECAS: 372

ESCULTURAS: 282

MÁSCARA DE PROTEÇÃO: 245

CAMISAS POLO: 242

BANDEIRA: 188

QUADRO: 184

CHAPÉU: 178

CHAVEIRO: 168

CANETA: 163

TERÇO: 160

GRAVATA: 104

IMAGEM DEVOCIONAL: 100

CALENDÁRIO: 91

PLACA: 89

MOEDA: 86

CAMISA SOCIAL: 79

MEDALHA: 78

FACAS: 74

COLARES: 54

RELÓGIOS: 44

A maioria dos presentes foram entregues por empresas, autoridades nacionais e estrangeiras e entidades religiosas. O acervo pessoal de Bolsonaro foi retirado dos palácios da Alvorada e do Planalto na mudança em dezembro. Parte ainda está guardada em um galpão de Brasília.

Joias

O ex-presidente tem presentes da Arábia Saudita em seu acervo. Os acessórios são parte de um estojo com relógio, caneta, abotoaduras, um tipo de rosário e anel da marca de luxo suíça Chopard.

Já as joias que valem R$ 16,5 milhões e seriam destinadas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não chegaram a ser incluídos no acervo pessoal do presidente, pelo fato dos itens terem sido apreendidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos (SP).

Entenda o caso

Segundo uma reportagem de "O Estado de S. Paulo" , um primeiro pacote de joias, avaliado em R$ 16,5 milhões, foram entregues pelo governo da Arábia Saudita para Michelle Bolsonaro, que visitou o país árabe em outubro de 2021. Entre os presentes, estavam um anel, colar, relógio e brincos de diamantes.

Entretanto, ao chegar ao país, as peças foram aprendidas na alfândega do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na mochila de um assessor de Bento Albuquerque , então ministro de Minas e Energia.

Ele ainda tentou usar o cargo para liberar os diamantes , entretanto, não conseguiu reavê-los, já que no Brasil a lei determina que todo bem com valor acima de US$ 1 mil seja declarado.

Diante do fato, o governo Bolsonaro teria tentado quatro vezes recuperar as joias, por meio dos ministérios da Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores. O então presidente chegou a enviar ofício à Receita Federal, solicitando que as joias fossem destinadas à Presidência da República.

Na última tentativa, três dias antes de deixar o governo, um funcionário público utilizou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar até Guarulhos. Ele teria se identificado como “Jairo” e argumentado que nenhum objeto do governo anterior poderia ficar para o próximo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.