Reprodução/GloboNews - 08.03.2023 Video mostra tentativa do governo Bolsonaro de pegar joias apreendidas na Receita Federal em Guarulhos

Câmeras de segurança registraram o momento em que um enviado do então presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta pegar as joias sauditas avaliadas em mais de R$ 16 milhões apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP), em 28 de dezembro de 2022, um dia antes do ex-mandatário embarcar para os Estados Unidos.

As peças – um colar, anel, relógio e um par brincos de diamantes da marca de luxo suíça Chopard – foram um presente do governo da Arábia Saudita para ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, elas foram encontradas com um integrante da comitiva do Ministério de Minas e Energia, que desembarcou no Aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021. Na ocasião, ele retornava de uma viagem ao Oriente Médio.

Na ocasião, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva foi enviado em voo oficial pelo gabinete de Bolsonaro ao Aeroporto de Guarulhos para pegar os objetos que estavam retidos em SP.

"Isso aqui faz parte da passagem, não pode ter nada do [governo] antigo pro próximo. Tem que tirar tudo, tem que levar, não pode", diz o sargento ao servidor da Receita.

Veja o vídeo abaixo:

🎥Vídeo mostra momento em que enviado de Bolsonaro tenta retirar joias do Aeroporto de Guarulhos.



Via @g1 pic.twitter.com/S6ghwoAwZN — Central da Política (@centralpolitcs) March 8, 2023













Leia a conversa do sargento com o auditor da Receita na íntegra:

Jairo: Opa! Como vai?

Auditor: Como vai, tudo bom?

Jairo: Boa tarde, desculpa incomodar.

Auditor: Nada! tudo bom?

Jairo: (se apresenta) Jairo, como vai?

Auditor: Prazer.

Jairo: Deixa eu pegar aqui no celular...em cima da hora, correria!

Auditor: Então, não tá...não sei...deixa eu dar uma olhada

Jairo: (aponta para o celular e entrega para o auditor): Achei que entraram em contato.

Auditor: (com o cel do Jairo na mão, lendo) Ao senhor Julio Cesar (...)

Jairo: Coronel, eu to aqui na alfândega aqui já. Estou falando com o supervisor deles aqui. Quer falar com ele? Ele falou que não está ciente aqui do que se trata. Posso passar aqui para ele?

Auditor: (faz o sinal de negativo com o dedo para Jairo): eu não posso falar no celular.

Auditor: Entendeu? Existe uma necessária para essa incorporação aí, que é o ADM.

Jairo: É que tô na correria, cara. Passagem de comando, como se diz, né, um entrando, outro saindo

Auditor: Você não mora em Brasília? Chegou agora de Brasília?

JAIRO - TÔ chegando agora. Vim direto para cá.

AUDITOR - Então assim, esse ADM - que seria para incorporação - seria necessário, não tem. Não tenho conhecimento também dessa liberação. Não sei onde estaria, talvez no cofre, mas eu não tenho acesso, então... Não sei se teve algum atropelo, assessoria, alguma coisa muito de urgência...

Jairo: Não, é de urgência, com certeza.

Auditor: Mas o clima lá está tranquilo?

Jairo: O clima em Brasília está sempre tranquilo, cara, por incrível que pareça. Assim, tá pegando fogo no Brasil todo, ahhhh, lá está tranquilo.

Auditor: Está tranquilo? Não tem erro, nada que...

Jairo: Não. Tudo correndo normal. Assim, lá fora o pessoal gritando e a gente fazendo o que tem que fazer, passagem normal. Tanto que isso aqui faz parte da passagem, não pode ter nada do antigo para o próximo. Tem que tirar tudo, tem que levar. Não pode, é burocrático, é burocracia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.