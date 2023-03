Alan Santos/PR - 21.01.21 Tarcísio de Freitas se elegeu governador de São Paulo com o apoio do bolsonarismo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , disse que é “um grande amigo” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , mas busca se desvencilhar do bolsonarismo . Segundo o gestor de SP, o ex-mandatário o apoiou nas eleições por conta do perfil moderado.

“O presidente, quando me escolheu para ser o candidato dele aqui em São Paulo, ele percebeu qual seria o perfil que comunicasse melhor com o que o paulista esperava”, disse Tarcísio em entrevista à Globonews na última terça-feira (7).

“Um perfil moderado, um perfil mais ao centro, talvez fosse o mais adequado para aquela eleição, mesmo num ambiente polarizado”, acrescentou o governador. “Estou seguindo a mesma linha que segui no Ministério da Infraestrutura e que segui na vida toda. Uma linha técnica, uma linha pragmática, uma linha orientada ao resultado.”

Sobre a relação com o ex-mandatário, o governador disse que “se tornou um grande amigo, eu devo muito ao presidente. Ele me deu uma oportunidade que eu nunca imaginei que eu teria: virei ministro de Estado. […] Sempre prestigiou muito o meu trabalho, me lançou.”

Em dezembro de 2022, o ex-ministro da Infraestrutura afirmou que não era "bolsonarista raiz".

“Eu nunca fui bolsonarista raiz. Comungo das ideias econômicas principalmente desse governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão, contra aborto, contra liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra ideológica e cultural”, comentou Tarcísio em entrevista à CNN Brasil.

São Sebastião

Sobre a tragédia que devastou o Litoral Norte de São Paulo no feriado de Carnaval, Tarcísio afirmou que irá investir em radares e comunicação para evitar deslizamentos.

“Temos que melhorar a previsão desses eventos [climáticos]", acrescentou o governador.

Pelo menos 65 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas por conta dos desastres causados pelas chuvas no litoral de São Paulo . A cidade mais prejudicada foi São Sebastião . A Vila Sahy, na Costa Sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos de terra e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia. Outra cidade atingida foi Ubatuba, que registrou uma das 64 mortes.

Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados.

Maior chuva da história do país

A tragédia no litoral norte de São Paulo é a maior envolvendo as chuvas já registrada no Brasil em 24 horas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na madrugada de domingo (19/02), as cidades da região registraram média de 700 mm de chuva.

