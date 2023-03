Divulgaçõ Joias estão avaliadas em R$ 16,5 milhões

A Polícia Federal de São Paulo deverá usar, além da perícia, técnicas de investigação com base em digitais para descobrir as pessoas que tiveram contato pessoal com as joias entregues como presente pela Arábia Saudita ao governo Bolsonaro .

A técnica que usará digitais para identificação será feita por papiloscopistas. Com isso, será possível saber quem pegou, manuseou ou recebeu os pacotes e as joias. Segundo a PF, mesmo que hajam muitas digitais será possível realizar a identificação.

Depois disso, com base nos dados que serão extraídos, a PF deve intimar para depoimentos quem tocou nas peças.

O objetivo é decobrir qual a origem e para onde foram as joias e por que houve a tentativa de entrada no Brasil sem a devida declaração.

Além disso, também serão analisadas imagens das câmeras de segurança do aeroporto internacional de Guarulhos (SP) - onde as peças chegaram. Além de depoimentos que devem colaborar na descoberta de quem foi pessoalmente tentar retirar as joias retidas pela Receita Federal, e em quais momentos e horários.

