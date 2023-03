Reprodução Aline Macedo

O Dia Internacional das Mulheres, comemorado hoje, dá o tom. No Rio Imagem, as pacientes terão serviços com foco na autoestima; já a Alerj terá uma pauta dedicada a proposições relacionadas ao universo feminino, como a que cria a Delegacia de Combate aos Crimes de Feminicídio. A data também inspirou novos projetos: Dani Balbi, por exemplo, protocolou um PL que pede indenização a vítimas de violência sexual cometidos na rede pública de Saúde.