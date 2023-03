Montagem Rodovia Mogi-Bertioga durante e depois das obras





O trânsito na Rodovia Mogi-Bertioga foi liberado nesta terça-feira (7) pelo governo de São Paulo . A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), Natália Resende, e o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sérgio Codelo, foram os responsáveis pela abertura do tráfego no km 82, em Biritiba Mirim.

A via foi totalmente fechada no dia 19 de fevereiro por causa das fortes chuvas que atingiram a região. Em um primeiro momento, ocorreria um desbloqueio parcial apenas no final de março. Porém, os trabalhos feitos na rodovia permitiram a antecipação após 15 dias de obras.

“Eu estimo que no final do mês de março a gente já pode estar liberando a rodovia, ao menos parcialmente. Então, a gente vai restabelecer o fluxo parcialmente antes do previsto”, relatou na ocasião o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O fechamento da rodovia aconteceu por conta do rompimento de uma tubulação. O asfalto acabou cedendo na altura do km 82 e uma cratera se abriu no meio da pista. Além disso, ocorreram quedas de barreiras nos kms 90 e 91 e erosão no km 87.

Porém, Natália Resende explicou que a equipe do governo conseguiu recuperar a via com maior velocidade. “A liberação antecipada desse trecho da rodovia foi possível graças ao empenho das equipes do DER, que trabalharam intensamente nas obras de recuperação do pavimento danificado. Além disso, os trabalhos continuam para concluir, por exemplo, a construção do muro de contenção e a limpeza de detritos, sempre visando a segurança viária dos usuários”, detalhou em comunicado enviado para a imprensa.

Melhorias feitas pelo Governo de SP

O governo de São Paulo vai investir R$ 9,4 milhões para melhorar galerias que já existem, além de implementar um novo sistema de drenagem. A equipe estadual irá construir um muro de arrimo e reforçará o muro existente.

Serviços emergenciais vão ser feitos. As intervenções deverão ser concluídas em até 180 dias.





