Divulgação: GDF - 03/03/2023 Alessandro Moretti

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , nomeou Alessandro Moretti como novo diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência ( Abin ). Quem ocupava o cargo anteriormente era Saulo Moura da Cunha, que foi exonerado.

A nomeação e a exoneração foram publicadas nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial da Únião (DOU). Ainda, a medida acontece dias após Lula transferir a Agência para a Casa Civil, pasta comandada pelo ministro Rui Costa .

Segundo o colunista Octavio Guedes, do g1, a Abin agora terá como objetivo monitorar e identificar grupos extremistas nas redes sociais para que os ataques golpistas ocorridos em 8 de janeiro não se repitam.

A Abin, é o principal órgão de inteligência brasileiro. Com a transferência feita por Lula, agora, deixa de estar sob o comando de militares.

A mudança da agência de inteligência ocorre quase dois meses após os atos extremistas de 8 de janeiro, que invadiram e depredaram a sede dos três Poderes em Brasília.

Na ocasião, a Abin chegou a alertar autoridades locais de segurança do Distrito Federal sobre extremistas que incitavam uma possível invasão a prédios públicos.

