Reprodução/Youtube Lula durante pronunciamento

Um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (2) oficializou a transferência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a Casa Civil , pasta comandada por Rui Costa. Antes, o órgão integrava o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Atualmente o GSI é comandado pelo general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, que chefiou a segurança da presidência da República durante os dois primeiros mandatos de Lula.

Já a Abin, é o principal órgão de inteligência brasileiro. Com a transferência feita por Lula, agora, deixa de estar sob de militares.

A mudança da agência de inteligência ocorre quase dois meses após os atos extremistas de 8 de janeiro, que invadiram e depredaram a sede dos três Poderes em Brasília.

Na ocasião, a Abin chegou a alertar autoridades locais de segurança do Distrito Federal sobre extremistas que incitavam uma possível invasão a prédios públicos.

