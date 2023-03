reprodução/tv senado Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , afirmou a CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito Mista) sobre os atos golpistas do 8 de janeiro no Congresso Nacional só será instaurada após análise dos requisitos necessários.

“Se preenchidos os requisitos, deve ser lido o requerimento e instalada a Comissão. Essa é a obrigação que se impõe à Presidência [do Senado]“, disse o senador na última terça-feira (28), em entrevista à CNN Brasil.

Deputados e senadores da oposição pediram abertura da CPMI. A ação foi protocolada pelo deputado André Fernandes (PL-CE) na segunda-feira (27).

O parlamentar divulgou que o requerimento de abertura de CPMI conta com 189 assinaturas de deputados e 33 de senadores. Para uma comissão ser instala, é necessário ao menos 171 deputados e 27 senadores.

Segundo o líder da oposição no Senado, Roberto Marinho (PL-RN) o objetivo é investigar os culpados pela invasão e depredação da sede dos Três Poderes no 8 de janeiro.

“É importante que não haja seletividade na análise desse fato tão pernicioso que o ocorreu em 8 de janeiro. É necessário que as luzes sejam acesas, e que as ações e omissões de todas as autoridades em todos os níveis de governo possam ser elucidadas”, disse Marinho.

Opinião de Lula

Em entrevista à Globonews dias após os atos golpistas em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que não era a favor da abertura de uma CPI para investigar o caso.

"O que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui e agora? Nós estamos investigando, tem mil e trezentas pessoas presas. O que você pensa que a gente vai ganhar com uma CPI? Nós (governo) temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda, sabe? Nós não precisamos disso agora", afirmou Lula .

