Reprodução/Justiça Federal Eduardo Fernando Appio





O juiz Eduardo Appio se tornou o titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba neste mês e ficará responsável por analisar os novos processos da Operação Lava Jato . Ele garantiu que não permitirá que a ação tenha um ponto final e garantiu que não se pautará em questões políticas.

“A Lava Jato na minha mão não vai morrer, não vou ser o coveiro oficial da Lava Jato, de forma alguma. Eu não aceito esse papel histórico”, declarou nesta terça-feira (28) em entrevista para o canal pago CNN Brasil.

Eduardo reforçou que continuará com muito trabalho na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Por fim, ele afirmou que a Operação Lava Jato “não está morta” e seguirá buscando punir responsáveis por crime de corrupção.

“Temos um volume muito grande de audiências. Eu estou em um ritmo de trabalho que talvez as pessoas não imaginem. Foi propalada essa versão, que não corresponde a verdade, que a Lava Jato está morta. A Lava Jato não está morta. A gente não quer jogar nada para debaixo do tapete”, completou.

Juiz voltou a negar doação a Lula

O juiz voltou a afirmar que não fez qualquer doação para Lula. No dia 17 de fevereiro, surgiu a informação que Eduardo teria doado R$ 13 para o petista e R$ 40 à deputada estadual Ana Júlia Pires Ribeiro (PT-PR).

“Não houve essa doação. A imprensa na semana passada mencionou uma suposta doação minha de R$ 13 para a campanha do presidente Lula. Eu chequei extratos, não tem doação, e não tenho compromisso ideológico e partidário. Não teve nenhum tipo de apoio ou militância, e sequer votei nas últimas eleições”, reforçou.

Para comprovar que não fez nenhuma doação, o juiz enviou ao canal de TV um extrato bancário no dia 25 de setembro. Ele garantiu que não pedirá nenhuma retificação junto ao TSE.

Appio foi nomeado para ser juiz da 13ª Vara Federal por conta do critério de antiguidade entre magistrados que se colocaram à disposição da vaga deixada por Luiz Antonio Bonat.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.