O professor e ex-deputado estadual por São Paulo Fernando Capez usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para homenagear a mãe, Suraia Badue Capez , que morreu no último dia 22 de fevereiro, aos 89 anos.

“Obrigado minha mãe. Você viveu para mim. Eu viverei por você”, escreveu o procurador de Justiça de São Paulo nas redes sociais ao compartilhar a imagem do obituário publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.





No texto, a matriarca da família Capez é descrita como uma mulher que sempre deu importância para a educação. Por ter sido uma excelente aluna durante a vida escolar, cobrou dos quatro filhos que também se dedicassem no aprendizado. Não por acaso, ela acompanha as lições de todos e exigia resultados.

Suraia sonhou em ser professora, mas abriu mão da profissão para cuidar da educação dos filhos. Com 20 anos, deixou Uberlândia e se mudou para São Paulo por causa da transferência da empresa de arame farpado de seu pai.

Foi na capital paulista que ela conheceu o dentista Amin Capez, com quem foi casada por 39 anos. Ele faleceu em 1999. Os dois formaram família e trabalharam muito para criar os seus filhos. Ela era conhecida por ser perfeccionista e sempre destacou aos seus herdeiros a importância de prestar atenção nos detalhes.

Em 1989, a matriarca enfrentou um forte baque: o filho Marcelo morreu, aos 26 anos, em um acidente automobilístico. Apesar da dor, seguiu em frente e trabalhando em causas de solidariedade, como doações de roupas e reforma da casa de funcionários.

Suraia gostava de ler e debater todos os assuntos, passando por futebol a política, tanto que foi membro honorário da Liga das Mulheres Eleitorais do Brasil, grupo que valoriza a participação da mulher na vida pública.

Viúva, ela deixou três filhos e quatro netos. A missa de sétimo dia será celebrada nessa terça-feira (28), às 19h30, na paróquia Santíssimo Sacramento, no Paraíso, zona sul de São Paulo.

Fernando Capez

Fernando Capez é formado em direito e atua como jurista e professor. Filiado ao União Brasil, já foi deputado estadual por São Paulo, ocupando o cargo de presidente da Assembleia Legislativa paulista. Ele também ocupou o cargo de secretário especial de Defesa do Consumidor e diretor executivo da Fundação Procon SP.

Capez é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, licenciado, e publicou mais de 20 obras na área de direito, tendo como principal foco o direito penal.





