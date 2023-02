Agência Brasil A advogada Bruna Morato é autora de um dossiê em que formula acusações contra a Prevent Senior durante a pandemia da Covid -19



A Prevent Senior obteve vitória em processo judicial que move contra a advogada Bruna Morato por acusações contra a operadora do serviço de saúde durante a pandemia da Covid-19.

O juiz Gustavo Coube de Carvalho, da 5ª Vara Cível do Foro Central da capital paulista, acolheu os argumentos da empresa sobre danos morais à imagem da prestadora por uma entrevista da advogada à emissora TVT, em 21 de abril do ano passado. A advogada teria acusado de má conduta os diretores e médicos e médicos da empresa.

Na sentença, o juiz Gustavo Coube de Carvalho afirmar que a advogada atribuiu à Prevent Senior condutas infamantes e definidas como crime.

“A conduta da ré mostrou-se ilícita e pode ser qualificada como tentativa de assassinato de reputação de empresa de grande porte".

Segundo Carvalho, caberia a Bruna Morato apresentar sentenças criminais transitadas em julgado, nas quais a Prevent Senior, seus sócios e diretores tivessem sido condenados por ameaça, formação de quadrilha, associação criminosa ou homicídio, consumado ou tentado.



A condenação determina o pagamento de R$ 300 mil à Prevent Senior , acrescidos de juros de mora, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 13% do valor atualizado da condenação.

O advogado Alexandre Fidalgo, do escritório Fidalgo Advogados , afirma que a sentença deixa claro que nunca houve comprovação de tais acusações.

“A investigação da polícia civil de São Paulo não detectou nexo de causalidade entre tratamentos aplicados por médicos da autora [Prevent Senior] e mortes de pacientes por Covid-19 nem, tampouco, imperícia, negligência ou imprudência de seu corpo clínico”, explica o advogado.

Dossiê Prevent Sênior

A advogada Bruna Morato é autora de um dossiê em que formula acusações contra a Prevent Senior durante a pandemia da Covid -19. O material foi levado à CPI do Senado e também a uma CPI Municipal. A empresa alega que as informações são inverdades e que foram repetidas à exaustão pela advogada e sempre refutou as acusações.

A equipe de reportagame do iG entrou tentou entrar em contato com Bruna Morato, mas até o fechamento não obtivemos retorno.

