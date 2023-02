Marcelo Camargo/Agência Brasil - 27/06/2018 José Dirceu recebe alta ainda hoje

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) vai receber alta hospitalar ainda nesta segunda-feira (27) após passar quatro dias internado para uma cirurgia cerebral .

Na quinta-feira (23), Dirceu foi internado em um hospital de Brasília por conta de um hematoma subdural na cabeça e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

O político teve os primeiros sintomas no último dia 23, quando foi internado. Ele se queixou de fortes dores de cabeça e tontura.

A condição de Dirceu, quando não detectada rapidamente, pode se agravar e levar até mesmo à morte. Agora, o ex-ministro está totalmente recuperado.

Nas redes sociais, o filho do político, deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), publicou atualizações sobre o estado de saúde do pai. Em comunicado à imprensa, Dirceu disse que o procedimento foi um "sucesso".

"Nos últimos dias do feriado de Carnaval fui acometido por insistente dor de cabeça, o que me fez procurar ajuda médica na manhã de quinta-feira, dia 23/02. Apos exames, a competente equipe médica dos doutores Ludhmila Hajjar, Fabrício Silva, Bernandro Barbosa, Allisson Barcelos Borges e Guilherme Villa, do Hospital DF Star constatou a necessidade de um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um pequeno hematoma subdural , o qual foi realizado no mesmo dia com sucesso", afirma a nota, assinada por José Dirceu e divulgada ontem.

No texto, ele escreve que deverá ter alta hoje, de acordo com a equipe médica. "Após, ficarei em casa em Brasília por um período de recuperação de cerca de 15 dias, sem atividades externas."

