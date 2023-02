Alan Santos/PR Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro de 2022

Após perder as eleições em outubro de 2022 e viajar para os Estados Unidos sem entregar a faixa presidencial ao atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro , que ainda está no EUA, inaugurou neste domingo (26) uma loja virtual que vende calendários, tábua de madeira e até caneca de chopp.

Em um vídeo-propaganda protagonizado por Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente anuncia a pré-venda do carro chefe da " Bolsonaro Store ", o calendário. O produto é vendido com preços entre R$ 49,90 e R$ 59,90. Veja:

Lanço agora o calendário da Bolsonaro Store: aberta a pré venda com desconto por tempo limitado e brinde para os primeiros que adquirirem.



Tenha o seu e mantenha viva essa memória: https://t.co/fAbqfx5zPO



Siga-nos no instagram para outras novidades e produtos:… https://t.co/lEXGiu3jVm pic.twitter.com/UGxOLwplcQ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 26, 2023













“Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store”, diz o filho 03 do ex-chefe do Executivo federal.

A propaganda ainda utiliza o slogan “O nosso sonho segue mais vivo do que nunca” , além de apontar como atrativo do calendário as fotos “exclusivas e de qualidade”.

