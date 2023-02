Marcelo Camargo/Agência Brasil - 12/01/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã com jornalistas setoristas, no Palácio do Planalto

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva passou por exames na manhã deste sábado (25) após se queixar de dores. Segundo a eassessoria do mandatário, ele passou por ressonância magnética no quadril em um hospital de Brasília.

O exame do chefe do Executivo federal já estava programado, de acordo com a assessoria presidencial. Ele faz parte de um acompanhamento das sessões de fisioterapia que Lula tem feito nos últimos meses.

Lula tem realizado exercícios de fortalecimento muscular para cessar as dores.

No ano passado, durante a corrida presidencial, a rotina de atividades de Lula, que já tem 77 anos, foi reduzida. Por isso, com a retomada da rotina de exercícios diárias, o mandatário tem se queixado de dores que, por vezes, segundo eles, se estendem por dias.

O pedido de ressonância foi feito pelos médicos para que eles possam avaliar e definir a intensidade dos exercícios propostos a Lula.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.