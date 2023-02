Divulgação/PM Polícia Militar Araguaína





Um homem denunciou na noite da última terça-feira (21) o desaparecimento da filha na cidade de Araguaína , localizada no norte do Tocantins. Policiais militares se mobilizaram para encontrar a menina e descobriram que ela foi deixada pelo pai na casa da tia e que foi esquecida pelo rapaz, que estava embriagado.

Por volta das 22h, o homem saiu do veículo e gritou por socorro em um trecho da BR-153. A PM fazia um patrulhamento no momento que escutou o pedido do rapaz. Os agentes decidiram ajudá-lo e passaram a investigar o caso, buscando informações da criança.

Os policiais militares que participaram da apuração contaram que o homem estava muito emocionado e demonstrando fragilidade. O rapaz disse aos PMs que a filha tinha sido sequestrada por um caminhoneiro desconhecido. Só que os agentes perceberam que as informações não possuíam coerência e ligaram para a mãe da menina.

A mulher relatou aos policiais que a filha estava na casa de uma tia e passava bem. A mãe também contou que a menina foi deixada no local pelo próprio pai, que é seu ex-marido.

Com o caso resolvido, os policiais registraram a ocorrência e relataram que o homem estava alcoolizado e, aparentemente, tendo algum tipo de surto.





