O número de roubos e furtos de veículos em 2022 foi o maior dos últimos dois anos no estado de São Paulo , segundo dados Secretaria de Segurança Púbica (SSP) . Em relação a 2021, houve um aumento de 15,46%. Em relação a 2020, o aumento foi de 18,52%.

Segundo apuração do iG , somente de natureza roubo, quando há ameaça ou violência, houve um aumento de 22,89% em relação ao ano passado. Ainda, a grande maioria dos casos ocorre em via pública.

Veja a relação por mês dos números de roubo no estado paulista:

2022

Janeiro - 2.869

Fevereiro - 2.714

Março - 3.482

Abril - 2.920

Maio - 3.326

Junho - 3.200

Julho - 3.327

Agosto - 3.086

Setembro - 3.274

Outubro - 3.945

Novembro - 4.107

Dezembro - 4.423

Total: 40.673

2021

Janeiro - 2.779

Fevereiro - 2.480

Marco - 2.560

Abril - 2.335

Maio - 2.444

Junho - 2.430

Julho - 2.552

Agosto - 2.693

Setembro - 2.902

Outubro - 3.023

Novembro - 3.236

Dezembro - 3.607

Total: 33.041

Na última quinta-feira (16), o cantor Péricles teve o carro roubado na Grande São Paulo . Ele estava em Santo André por volta das 20h30, na Vila Camilópolis com a esposa e as filhas pequenas. O veículo era uma Land Rover Discovery cinza, ano 2022, avaliada em aproximadamente R$ 300 mil.

"Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem", disse a assessoria do pagodeiro.

Segundo os dados da SSP, até maio de 2022 a capital paulista era a região com mais índice de roubos registrados. Em segundo lugar aparece São Bernardo do Campo e Santo André logo em seguida.

Os bairros da capital que mais tiveram roubos nesse período foram:

São Mateus

Ipiranga

Sacomã

Jabaquara

Jardim Ângela

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo pedindo um posicionamento sobre o aumento de números de roubos e furtos no estado, no entanto, não houve retorno até a publicação desta matéria.

