Base Naval de Aratu





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou à Bahia para passar o feriado de Carnaval na Base Naval de Aratu , no litoral do estado. Ele terá a companhia da primeira-dama Janja e de seus filhos. O local é conhecido por receber chefes do Executivo federal, como Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e até o próprio petista nos seus dois primeiros mandatos.

O espaço é de propriedade da Marinha, que tem uma residência colonial na praia privativa de Inema. Lula nunca escondeu de ninguém que o local é o seu favorito para passar feriados, tanto que visitou inúmeras vezes nos dois primeiros governos (2003 a 2010).

Inclusive, foi no governo do petista que a Marinha realizou uma reforma na residência. O valor pago para que as obras fossem realizadas foi de R$ 800 mil. Na ocasião, foram comprados seis frigobares com capacidade para armazenar 76 litros, um espelho, duas poltronas, um kit de eletroeletrônicos com oito televisões, sete DVD’s, um home theater e um computador completo.

Em 2019, a casa completou 50 anos. No mesmo ano, Bolsonaro passou seu primeiro réveillon como presidente na Base Naval de Aratu.

Dilma Rousseff também adorava visitar o espaço, tanto que ficou por lá durante quatro períodos de férias de fim de ano. O ex-presidente FHC passou a virada de 1996 na base, retornando ao imóvel em 1997 e 1998. Já Temer descansou durante o Carnaval com familiares.

Conheça a Base Naval de Aratu

A Base Naval de Aratu está localizada na península do Paripe. O espaço é cercado por mata atlântica e tem uma praia privativa com areia branca e água verde esmeralda. O local serve como suporte logístico para os grupos das Três Forças Armadas que trabalham nas águas.

Apesar de ser um espaço privado, é comum que pessoas que passam perto do local tirem fotos dos presidentes. Em 2010, Lula foi flagrado com uma caixa térmica na cabeça. Já Temer foi visto em uma lancha ao lado da esposa.





