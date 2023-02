MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente do União Brasil, Luciano Bivar foi o intermediário do acordo para aumentar o poder do partido na Câmara

Os partidos União Brasil e Progressistas selaram um acordo para uma federação partidária e formar a maior bancada na Câmara dos Deputados. A medida terá validade apenas em março.

Com a união, a bancada contará com 108 deputados, ultrapassando o PL, que conta com 99 parlamentares. No Senado, o grupo conta com 15 membros, sendo a segunda maior bancada, perdendo apenas para o PSD, com 16 senadores.

A junção das legendas alavanca os interesses políticos no Congresso Nacional e as pressões sobre o governo para a entrega de cargos.

A notícia, porém, é um ótimo sinal para o Palácio do Planalto. Petistas acreditam que a federação pode facilitar a migração do Progressistas ao governo.

Alguns parlamentares do partido, alinhado com Jair Bolsonaro (PL) no último governo, querem a migração, enquanto outros apontam a preocupação da base bolsonarista na legenda. O presidente do partido, Ciro Nogueira, por exemplo, já declarou que fará oposição a Lula. Nogueira foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro.

O Planalto ainda acredita que a união de União Brasil e Progressistas pode favorecer e agilizar a formação de maioria no Congresso Nacional. Segundo aliados do Lula, a nova federação poderá facilitar a aprovação de pautas mais 'espinhosas' no Legislativo.