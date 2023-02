Reprodução/Twitter @TelemundoNews Acidente de trânsito no Panamá deixa 39 mortos

Um acidente de trânsito no Panamá na madrugada desta quarta-feira (15) deixou ao menos 39 pessoas mortas. Os óbitos foram causados após a colisão de um ônibus com imigrantes e um micro-ônibus.

O veículo com imigrantes estava seguindo para os Estados Unidos e, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, havia ao menos seis crianças brasileiras dentro do automóvel. Ainda não se sabe, contudo, se elas foram vítimas fatais e se adultos brasileiros também estavam no ônibus.

Laurentino Cortizo, presidente do Panamá, confirmou que o acidente aconteceu na cidade de Gualaca, localizada província de Chiriquí, e que os imigrantes que estavam no veículo maior tinham saído do Estreito de Darién e seriam levados para um abrigo.

"Esta notícia é lamentável para o Panamá e para a região. O Governo Nacional apresenta as suas condolências às famílias dos mortos neste acidente, e reitera o seu compromisso de continuar a prestar ajuda humanitária e condições dignas para fazer face à migração irregular", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Esta noticia es lamentable para Panamá y para la región. El Gobierno Nacional extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos en este accidente, y reitera su compromiso con seguir brindando ayuda humanitaria y condiciones dignas para enfrentar la migración irregular. — Nito Cortizo (@NitoCortizo) February 15, 2023

No total, o ônibus levava 66 pessoas, incluindo o motorista e seu auxiliar. Além das mortes confirmadas, mais 30 pessoas ficaram feridas. Venezuelanos, equatorianos, chilenos e panamenhos também viajavam para os EUA.

“Estavam lá famílias completas, famílias com filhos de 2, 4, 9 e 10 anos. É incalculável a perda de uma vida humana e mais ainda de inocentes que, junto com seus pais, iniciaram uma jornada para ter um futuro melhor”, disse María Isabel Saravia, vice-diretora do Serviço Nacional de Migração do Panamá, em entrevista à rádio RPC.

Em 2022, mais de 248 mil migrantes sem documentos chegaram ao Panamá com o intuito de chegar, posteriormente, aos Estados Unidos. Em 2021, o número registrado pela autoridade de imigração do país foi de 133 mil pessoas.

