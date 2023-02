Reprodução/Instagram Quaquá ao lado de Pazuello





A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), desaprovou nesta quarta-feira (15) a foto do também deputado e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Sudeste, Washington Quaquá (RJ), com ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro , Eduardo Pazuello (PL-RJ).

Pazuello foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro e assumiu o cargo no começo de fevereiro. Ele é colega de Quaquá pela bancada fluminense. Por isso os dois resolveram tirar uma fotografia para que o petista colocasse a imagem no seu perfil no Instagram.

Só que tanto os seguidores de Washington quanto de Eduardo não gostaram nem um pouco da foto. Inclusive, Quaquá tinha dito na legenda que sabia que “intolerantes da esquerda e da direita” iriam se revoltar. Porém, na avaliação dele, é tarefa do governo Lula “unir, pacificar e reconstruir o país”.

Só que Gleisi não concordou com o argumento usado pelo colega. Ela classificou a fotografia como “desrespeitosa com o PT” e também com as “vítimas de Covid”. Pazuello cuidou do Ministério da Saúde no pior momento da pandemia. Ele foi acusado de seguir as ordens de Bolsonaro e tomar atitudes que eram contra as recomendações da ciência.

"Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites", detonou a presidente do PT.

Quaquá se mantém firme no seu posicionamento

Mesmo com toda a repercussão negativa da foto, Quaquá não demonstrou nenhuma preocupação e ainda rebateu as críticas que recebeu nas redes sociais. Ele publicou um vídeo antes do posicionamento de Gleisi.

O deputado federal afirmou que a “esquerda stalinista, como uns idiotas aí que escreveram bobagens na internet” são iguais aos “stalinistas, idiotas e fascistas iguais aos nazistas”.

Na sequência, postou a imagem de um jumento com a seguinte frase: “De direita ou esquerda, jumento é jumento”.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.