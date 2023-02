Divulgação Marco Aurélio de Carvalho é coordenador do Grupo Prerrogativas

O coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, foi homenageado pelo trabalho feito em defesa da democracia em um jantar com a participação de juristas, empresários e autoridades. O evento, realizado na última sexta-feira (10), foi promovido pelo advogado Fábio Tofic Simantob.

A reunião contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, do presidente da Febraban, Isaac Ferreira, e do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Os ministros do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli também estiveram presentes no jantar.

Carvalho é aliado próximo ao PT e é um dos organizadores do Grupo Prerrogativas, que conta com advogados e juristas que defendem a democracia e o direito de defesa. Ele ainda foi o responsável por articular a entrada de Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula nas eleições do ano passado.

Em seu discurso, Marco Aurélio exaltou o legado de Ricardo Lewandowski à frente do STF. Ele ainda elogiou a “coragem” de Toffoli ao pautar temas polêmicos quando era presidente da Corte, como a prisão em segunda instância.

Carvalho ainda se colocou à disposição do Palácio do Planalto e ressaltou o trabalho do Grupo Perrogativas em defesa da democracia durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Vagas no STF

O jantar também foi visto como uma oportunidade de corpo-a-corpo entre os cotados para duas vagas no STF. Lewandowski e a ministra Rosa Weber se aposentam ainda neste ano e alguns nomes são estudados para substitui-los.

No caso da presidente da Suprema Corte, uma mulher será nomeada. As advogadas Dora Cavalcanti e Flávia Rahal, além da desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Simone Schreiber, estão entre as cotadas para ocupar a vaga.

Já a disputa pelo substituto de Ricardo Lewandowski está mais acirrada. Pedro Serrano, Lenio Streck, Manoel Caetano, Alberto Toron e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sérgio Reis circularam entre os convidados para se colocarem à disposição.

Além dos atuais ministros da Corte, os cotados conversaram com o secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), com o deputado federal Rui Falcão (PT) e com a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy.